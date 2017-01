Intervjuu: Meelis Atonen peab Valgat endiselt oma kodulinnaks

Kuidas teie pilgu läbi Valgal praegu läheb ja mida saaks paremaks muuta?

«Käin siin harva ja pole enam mingi hindaja. Suures perspektiivis arvan, et kõik erakonnad, kes siin on valitsenud, on Valgat edasi viinud. Üldine tendents on olnud tubli. Olen alati mõelnud, et Valgas on praegu Eesti mõistes väga head sportimisvõimalused, kooliharidus, muusikaga tegelemine ja palju muud. Lapse seisukohalt on siin kõik olemas. Teater on ka tunniajase sõidu kaugusel.

Rahvas liigub suuremate keskuste poole, nii ka Valgas, aga sellega tuleb tegeleda. Riik peaks haldusreformiga tajuma, et väiksemates kohtades ongi kallim elada, riigi maksuraha jagamises on olnud ka tõrkeid. Aga ma ei näe, et Valga suhtes peaks väga kriitiline olema.»

Alkopealinna maine ei häiri?

«Tunnete end siin asjata alkoholiga seotud – ei ole see asi nii hull, pigem lõbus lisaboonus. Ebameeldivad uudised võimenduvad kohalike silme läbi. Siira Valga fännina ei põe ma üldse. Pigem on see väike, lahe regionaalne aspekt. Järsku on see hoopis kasulik? Kui selle kaudu tuleb Valka rohkem inimesi, saab ehk mõne toidukoha juurde teha ja kohalikud saavad tööd juurde. Valga põhiõnnetus oleks, kui üldse Valgast ei räägitaks!»

Kas Rail Baltic peaks läbi Valga minema, kui seda üldse ehitada?

«Arvan, et ega see Valgale midagi eriti juurde annaks. Olles minister, oli plaan, et Rail Baltic läbiks Valgat ja mulle heideti seda pidevalt ette. Aga rongiliiklus ongi ju rohkem Ida- ja Kagu-Eesti poole suunatud – odavam olekski seda siin edasi arendada. Tegelikult on see Rail Baltic transiidikoridor ega too mingeid erilisi töökohti.»

Kuidas lõõgastute?

«Vanem tütar teeb kõvasti sporti ja tema toetamine võistlustel ongi minu suurim hobi. Ise enam nii aktiivselt sporti ei tee. Kümmekond jooksumaratoni tuleb siiski kindlasti aastas ära ja Tartu suusamaratonile olen ka juba registreerunud.»