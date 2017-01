Vabatahtlikud omandasid teadmisi kultuuridevahelistest erinevustest

Pühajärve Spa ja Puhkekeskuse konverentsikeskuses toimunud koolitusel tutvustasid kaugete kultuuride kombeid Tartu Ülikooli islamistika lektor Elo Süld ja süstemaatilise usuteaduse lektor Roland Karo. Koolitus oli üks neljast, kus Punase Risti vabatahtlikud, keda Eestis on umbes 250, õpivad oskuslikku käitumist erinevatest kultuuriruumidest pärit inimestega. Eelmine koolitus toimus Tartus ning järgmised Pärnus ja Narvas.

Et kogu materjal ei mahu ühte artiklisse, on siinkohal välja toodud noppeid peamiselt islamit puudutavast ettekandest. Süld rääkis islami põhijoontest, kultuurilistest omapäradest ja meditsiinilistest tabudest.

"Islamimaailmas lapsest peale kasvab moslem arusaamaga, et ükskõik mis ma teen, sellel on tagajärg minu jaoks sellele, mis tuleb pärast surma," rääkis Süld.

Sellest, mis tuleb pärast surma, kirjutab Koraan väga põhjalikult. Põrgu on karistusasutus, kus karistuse kandmise järel on võimalik pääseda Paradiisi, kuigi mõned jäävad põrgusse igavesti. Paradiis pole koht, kus kohtuda Jumalaga, vaid seal saad tasu selle eest, kuidas elasid. Seal on ilusad aiad, head toidud, joogid, riided, mugavus. Seetõttu on erinevad rituaalid ja traditsioonidest kinni pidamine islamiusus eluline küsimus.

Süld tõi välja, milliseid muutusi on islamiusu küsimused kaasa toonud Euroopas. Näiteks Suurbritannias tegutsevad šaria kohtud ehk nõukojad, mis lahendavad moslemitevahelisi ja usku puudutavaid küsimusi, milles lääne kohtusüsteem ei saa neid aidata. Islamiriikide jaoks on näiteks Suurbritannias lahutanud naine ikkagi abielus ja endisest abikaasast erineva mehega islamiusulisse riiki minnes võib teda halvemal juhul oodata abielurikkuja saatusena kividega surnuksloopimine. Moslemite omavahelisi kohtuasju arvestab oma praktikas üha enam ka Saksamaa kohtusüsteem.

Üks islami eripära on, et ühel mehel on korraga lubatud abielus olla nelja naisega. Lahutus on kerge: kui kolm korda ütled naisele, et temast lahutad ja hoiad naisest eemale ka voodis, oledki lahutatud. Seejärel ümber mõeldes aga naist enam lihtsalt tagasi ei saa. "See naine peab olema kellegi teisega abielus, lahutama, ja siis sa võid selle naise tagasi võtta," rääkis Süld.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna võrdleva usuteaduse õppetooli islamistika lektor Elo Süld. / Tiit Loim/Valgamaalane

Naised ja mehed on islamimaades rangelt eraldatud, kuigi näiteks burka stiilis ekstreemse kehakatmise poliitika on kasutusele tulnud üsna hiljuti. Praegu naiste õigusi eriti jõuliselt piirav Saudi-Araabia oli Sülla kinnitusel veel 20. sajandi alguses väga avatud maa. Süld tõi näite oma kolleegilt, rahvusvahelise majanduse õppejõult Urmas Varblaselt, kes käis Saudi-Araabias õpetamas. Pooled õpilastest olid naised, aga ettekande tegi Varblane meestele, naised nägid loengut teisest ruumist teleülekandena. 2008. aastal tehti riigis pilootprojekt, kus esimeses klassis olid koos nii poisid kui tüdrukud, kuid see lõpetati kolme kuu pärast lapsevanemate vastuseisu tõttu. Lubatud pole islamis ka näiteks vastassoost isiku käe surumine, kui ta pole sinu sugulane.