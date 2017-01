Eesti tudengid tõid USA-st koju ukselt uksele raamatumüügi kaksikvõidu

Ukselt uksele müügi koolitusfirma Southwetern Advantage pidas müügivõistluse auhinnagala USA protestantlikus lõunaosas asuvas Nashville'is. 219 ülikooli järjestuses tuli esimeseks Tallinna Tehnikaülikool (TTÜ). Hõbemedali tõi aga juba teist aastat järjest koju Tartu Ülikool (TÜ). Lisaks jõudsid kümne parima ülikooli hulka veel kolm Eesti kõrgkooli: Tallinna Ülikool (TLÜ), Estonian Business School (EBS) ja Tallinna Tehnikakõrgkool, vahendas BNS.

"Kõik on õpitav. Kui 10 aastat tagasi oli Eestist vähe neid, kes kuulusid parimate hulka, siis täna on kümne parima seas juba kaheksa eestlast. Müük on õpitav oskus – töö ja suure tahtega on kõik võimalik," rääkis TTÜ vilistlane Tõnis Erissaar, kes viibis ka ise Nashville'is peetud auhinnagalal.

Möödunud aasta suvel võttis Southwestern Advantage'i suveprogrammist osa 1424 noort, kellest seitse edukamat tulid Eestist: Tambet Tallo, Grete Ruberg, Teele Tuuling, Iskander Ahmet, Rivo Toomsalu, Kinne Tõnnison ja Ülari Teder. Lisaks mahtus kümne parima hulka ka üheksanda koha saavutanud Gerda Rand. Southwestern Advantage'i edetabelid pannakse kokku erinevate ülikoolide tudengite suve jooksul müüdud raamatute hulga põhjal.

Esimest korda osalesid Eesti tudengid Southwestern Advantage'i suvetööl 2001. aastal. Nüüdseks on sellest programmist välja kasvanud Baltimaade üks edukamaid tudengiorganisatsioone, mille tegevusest on rahvusvahelise elu- ja töökogemuse saanud üle 2000 siinse tudengi. Programmi raames saavad tudengid põhjaliku ettevõtlus- ja müügikoolituse ning seejärel veedavad suve Ameerikas reisides, ukselt uksele haridusraamatuid müües ning õpinguteks raha kogudes.