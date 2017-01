Uus nädal toob mõned külmemad päevad

Esmaspäeval (23.01.) jõuab Norra merelt Soome kohale madalrõhkkond ja selle lõunaserv laieneb Eesti kohale. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma, päeval saju võimalus väheneb. Öösel puhub tugev edelatuul, päeval pöördub tuul läände ja on puhanguline. Õhutemperatuur püsib 0..+3°C piires, kirjutab Riigi Ilmateenistus.

Teisipäeva (24.01) öösel liigub üle Eesti madalrõhulohk, päeval läheneb Lõuna-Skandinaaviast kõrgrõhuhari. Öösel sajab mitmel pool lörtsi ja lund, saarte rannikul võib ka vihma tulla, päev on olulise sajuta. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning nõrgeneb päeval järk-järgult. Õhutempera-tuur on öösel -3..+1, päeva jooksul langeb -3..-7°C-ni.

Kolmapäeva (25.01) öösel jõuab kõrgrõhuhari Eesti kohale, päeval tugevneb vähehaaval põhjapoolse madalrõhuala surve. Öö tuleb sajuta, tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on -4..-9, kohati -12°C. Päeval pilvisus tiheneb, kuid saju võimalus on väike. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on Ida-Eestis -3..-7, Lääne-Eestis -2..+2°C.

Neljapäeval (26.01) määrab Eesti ilma aktiivse madalrõhuala lõunaserv, mida mööda jõuavad siia uued sajupilved. Öösel puhub tugev edela- ja läänetuul, päeval pöördub tuul loodesse. Õhu-temperatuur on öösel Ida-Eestis -4..-9, öö hakul kuni -12°C, Lääne-Eestis -3..+2, päeval 0..+3°C.

Reedel (27.01) tugevneb Läänemere ääres järk-järgult kõrgrõhuala mõju. Pilved hõrenevad ja ilm on sajuta. Loodetuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, päeval 0..+3°C.