Eesti meelitab suurel messil külalisi ka Valgamaa moosidega

Eesti põllumajandus-kaubanduskoja korraldatav pikkade traditsioonidega väljapanek aitab luua Eesti kui toidumaa positiivset kuvandit Saksamaal ja teistel välisturgudel ning tutvustada meie maaturismi võimalusi.

«Eesti väljapanek ja Grüne Wochel pakutav toit aitab messikülastajateni viia sõnumi, et Eesti toit on kvaliteetne, naturaalne ja pärit puhtast looduskeskkonnast. Meie toidu omapära kujundavad põhjamaine kliima ja eristuvad neli aastaaega. Eesti toit on pärit marja- ja ulukirikastest metsadest, kalarikastest veekogudest, viljakatelt põldudelt ning liigirikastelt rohumaadelt,» selgitas Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

«Pingutame Eesti toidu tuntuse tõstmise nimel, et välisturgudele jõuaks senisest rohkem kõrgema lisandväärtusega tooteid. Kuigi Grüne Woche on eelkõige lõpptarbijamess, on see nii sakslaste kui paljude teiste riikide põllumajandus- ja toidusektori esindajatele väga oluline suursündmus, mis on hea platvorm Eesti toidu tuntuse tõstmiseks ja meie toodete eeliste rõhutamiseks rahvusvahelistel turgudel,» lisas Sõrmus.

Tänavu on messil esindatud 19 Eesti ettevõtte tooted. Nende seas on ka Puka vallas Aakres asuv toiduainetööstus Bacula, mis eelkõige tuntust kogunud oma moosidega.

Samuti on Berliini viidud valik järgmiste ettevõtete toodangust: Linnamäe lihatööstus, E-Piim Tootmine, Saaremaa piimatööstus, Farmi piimatööstus, Liviko, Estonian Spirit, A Le Coq, DGM Shipping, Mobec, Kalev, Mahetark, Loodusvägi, Põltsamaa Felix, Tartu Mill, Kehtna Mõis, Euroleib, Eesti Pagar, Matsimoka.

Grüne Woche messi käigus toimub 23.–27. jaanuarini ka spetsiaalselt ärikülastajatele suunatud väljapanek. Berliini messikeskuse Marshallhausis aset leidval kaubandus- ja toitlustusettevõtete esindajatele suunatud esitlusalal tutvustatakse 11 riigi toodete hulgas ka seitsme Eesti toidutootja toodangut.

Eriväljapanekul on esindatud kuivatatud põdraliha Wild Jerky, E-Piima lepasuitsujuust, kauavalminud Old Saare juust, Farmi kukeseenemaitseline toorjuust karulauguga, Moe 1886 maheviin, Aakre funktsionaalne mustika-vaarikamoos ja Tartu Milli rukkikama.