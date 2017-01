Suure peo esimene proov tõi poistele kiitust

Neljapäeval olid Valgamaa poisse kuulama tulnud laulupeo poistekooride liigidirigendid Hirvo Surva ja Maret Alango. Muusikakooli oli kogunenud 39 laulupoissi kahest koorist. Suurem koor oli Otepää gümnaasiumist, kus Eve Eljandi juhtimisel laulab 23 poissi. Valga põhikooli poistekoori Maru, kus laulab 16 poissi, aitavad peoks ette valmistada Reet Laanoja ning Siiri Põldsaar.

Esimesed tervitused poistele ütlesid Valga maakonna peo kuraator Eha Mandel ja Maret Alango. «Mina luban, et jään alati muusikaga tegelema. Mõelge, mis on suvisel peol teie panus Eesti riigi heaks,» selgitas liigidirigent laulu- ja tantsupeo mõtet «Mina jään».

Laulud poistele vaeva ei valmistanud

Küsimustele peo repertuaari kohta vastasid poisid enne eelproovi algust kui ühest suust, et nende lemmik on «Poistelaul», mis tuligi esimesena ette kanda ja kohe ka kiitust pälvis. «See on tõesti parim ettekanne, mida senini kuulnud oleme,» kinnitasid nii Surva kui Alango.

Liigidirigendid võtsid järgemööda kõik poistekooride laulud läbi ning tegid märkusi. «Selg sirgu, näpud kõrvade taha! Tunnete, kuidas lõug alla läheb,» pani Surva poisse kehahoidu jälgima. Kõige rohkem tuli juhendaja Reet Laanoja sõnul poistel vaeva näha lauluga «Minu juurte lugu», millel klaverisaadet pole. Kuid nii otepäälased kui valgalased olid kõvasti valmistunud ning said edukalt hakkama.

Juhendaja Siiri Põldsaare sõnul on poisse viimasel ajal järjest keerulisem laulma saada, kuna neil on palju muid huvisid. «Seega on meie suure kooli kohta laulvaid poisse kooris üsna vähe, aga need, kes laulavad, teevad seda tõelise innuga.»

Hirvo Surva sõnul luuakse eelproovidega peo vundament, kust hea edasi minna. «Valgamaal pole küll palju laulupoisse, aga kooride kõla on suurepärane.»

Kõik Valgamaa poiste juhendajad aga tunnistasid, et nii palju kiitust pole nende laulupoisid ilmselt varem kuulnud. Surva sõnade kohaselt on küllap kõik need poisid juba esimeses eelproovis kuuldu põhjal väärt kohta laulukaare all.

Klaveril saatis lauljaid kontsertmeister Vladimir Karjalainen.

Ettevalmistusprotsess

12. noorte laulupeo poistekooride liigijuhi Indrek Vijardi sõnul on seekordsele peole kaasatud palju noori dirigente ja heliloojaid, kelle suhtes ollakse väga ootusärevad ja lootusrikkad. Alango ongi üks noortest dirigentidest, kes oma debüüdi teeb.

«Paljud noored aktiivsed koorijuhid ja heliloojad puutuvad pidevalt kokku heade kooride ja väga professionaalselt kirjutatud muusikaga. Pilt üle Eesti on aga palju mitmetahulisem,» ütles Indrek Vijard. Poistekooride liigijuhid on lisaks Alangole ja Survale Lydia Rahula ja Kuldar Schüts.

Valga maakonna kuraatori Eha Mandeli sõnul on sellised proovid eelkõige selleks, et koos laulupeoks valmistuda. «Eelproovid on väga oluline osa laulu- ja tantsupeo peaaegu lakkamatult toimuvast õppeprotsessist, mille käigus omandavad repertuaari nii kollektiivijuhid kui lauljad-tantsijad.»

Mandeli sõnul on praeguse seisuga Valgamaalt peole registreerunud 40 kollektiivi ehk üle 700 noore. Oma soovist peol osaleda on teada andnud 19 tantsurühma, 13 laulukoori, neli võimlemisrühma, kolm rahvamuusikakollektiivi ja Liivimaa noorteorkester.

Järgmised valgamaalased, kes õpitu ette saavad kanda, on tantsijad, kes kogunevad 27. jaanuaril Valga kultuurikeskusesse.

Hirvo Surva, kes on tuntud nõudlikkuse poolest, jäi Valgamaa poiste tasemega rahule. /Foto: Eeva Nugis