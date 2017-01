Hea haldjana on Eha Mandel ikka laulu- ja tantsupeolisi eelproovides toetanud, peole saatnud ja nende eluolu eest Tallinnas hea seisnud.

Eelseisva noorte laulu- ja tantsupeo Valga maakonna kuraator ja rahvakultuurispetsialist Eha Mandel on see inimene, kes meie kandi osalejad suurele peole aitab. Tänavu on Valgamaalt sinna soovijaid üle 700.