Spordikeskus sai uue juhi

Sihtasutuse nõukogu esimees, kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn tunnustas sihtasutuse senist juhti Arukuuske tema 12 aasta jooksul tehtud töö eest.

«Selle aja jooksul on Tehvandil arendatud välja rahvusvahelistele nõuetele vastav võistluskeskus, mis on siia toonud nii rahvusvahelisi tippvõistlusi kui harrastajatele mõeldud suurüritusi. Kahtlemata väärib Arukuuse järjekindel töö nende võimaluste loomisel tunnustust,» ütles Pürn pressiteate vahendusel.

Arukuuse leping lõpeb 7. märtsil.

Kristjan Karise kõrval sihtasutuse juhatuse liikmena alustav Mae toob Pürni sõnul asutuse juhtimisse uut hoogu ja värskeid mõtteid.

"Tehvandi võistluskalendris on rahvusvahelisi suurvõistlusi aastani 2022, mis loob head eeldused suurendada keskuses välisriikide koondiste laagritegevust. Samas ootab arendamist Kääriku spordikeskus ning seejärel ka Tartumaa tervisespordikeskus. See kõik nõuab juhatuselt oskuslikku strateegilist planeerimist ja läbirääkimisvõimet paljude osalistega.

Mael on rakenduslik kõrgharidus ning töökogemust Eesti Suusaliidu peasekretärina ja rahvusvahelise suusaföderatsiooni (FIS) murdmaasuusatamise maailmakarikaetapi ja kahevõistluse kontinentaalkarika etapi peakorraldajana. Samuti on ta olnud SA Tehvandi Spordikeskus nõukogu liige aastatel 2013–2016.

SA Tehvandi Spordikeskus on kultuuriministeeriumi, Otepää valla ja Eesti Suusaliidu 2004. aastal asutatud organisatsioon, mis haldab kolme spordikeskust, need on Tehvandi spordikeskus, Kääriku spordikeskus ning Tartumaa tervisespordikeskus.

Juhatuse liikme volitused kestavad kolm aastat.