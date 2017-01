Ühest kassist saab kergesti 140

Seltsi ja lemmikloomatoidu maaletooja Nestlé Purina koostöös korraldatud kampaania käigus pakub 2017. aasta 30. jaanuarist 19. märtsini kassidele ja koertele tavapärasest soodsamalt steriliseerimis- ja kastreerimisprotseduure 12 loomakliinikut üle Eesti. Valgamaal tegutsevaid kliinikuid nende seas pole.

Valga loomakliiniku loomaarst Jaan Luht täpsustas, et neile ei pakutudki võimalust kampaanias osaleda – samuti ka mitte näiteks Võru kliinikule. «Eks see ole ka loogiline: meie tavahind on odavam kui kampaanias osalevate suurte kliinikute soodushind.»

Emaste lemmikloomade steriliseerimine ja isaste kastreerimine aitab vähendada kodutute loomade arvukust: steriliseerimata kass võib aasta jooksul poegida kuni neli korda ja saada kokku umbes 20 järglast. Ka koerad võivad aastas mitu korda poegida ja ühes pesakonnas võib olla isegi 15 kutsikat.

Arvestades, et täiskasvanud loomapojad annavad omakorda järglasi, võib teisel aastal kassiperes olla juba 140 poega, kolmandal 1700 ja neljandal aastal on algsel kassipaaril juba 20 000 järglast.

Varjupaigad on täis hüljatud loomi, sest lemmikloomi sünnib rohkem, kui leidub neile kodusid. Igal aastal hukkub autorataste all, varjupaigas haiguste tõttu või hukatakse eutaneerimise läbi kahetsusväärselt palju koeri ja kasse. Tulemuseks on kurb statistika: eelmisel aastal jõudis Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse 14 tonni hukkunud või hukatud lemmikloomi.

Paljud loomaarstid ja teaduslikud uuringud kinnitavad, et steriliseerimine on emase lemmiklooma tervisele ja enesetundele hea, vähendades emakapõletike, piimanäärme-, emaka- ja munasarjavähi riski, muutes looma rahulikumaks ja sõbralikumaks ning hoides eemale võõraid ja haigusi edasi kandvaid kastreerimata isasloomi. Emase looma jooksuaeg, tiinus ja imetamine on loomale kurnav ning stressirohke.

Kastreeritud isased lemmikloomad on tervemad ja rahulikumad, muutudes tavaliselt kodusemaks, sest enam ei ahvatle ümbruses indlevad emased neid hulkuma minema ja teiste isastega kaklusi pidama. Kastreerimine ennetab munandite vähi teket, eesnäärme probleeme, perianaalsete kasvajate ja songade kujunemist.

Nii steriliseerimine kui kastreerimine teostatakse loomakliinikutes üldnarkoosi all, operatsioon on ohutu, rutiinne ja loomale suhteliselt valutu. Mõned tunnid pärast lõikust võib omanik looma koju viia ja tavaliselt võtab operatsioonist taastumine aega ühe päeva.

Tänavuaastane kampaania saab teoks koostöös lemmikloomatoidu maaletoojaga Purina, kes kingib igale steriliseeritud või kastreeritud kassile ja koerale toidupaki.

Eesti loomakaitse selts on 2000. aastast tegutsev loomasõpru ühendav mittetulundusühing, mille missioon on abivajavate loomade heaolu tagamine ja parandamine ja loomade väärkohtlemise ennetamine.