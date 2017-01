Koolikoka töö muutub hõlpsamaks

Reha sõnul on ta olnud kokana ametis üheksa aastat ning selle aja vältel on toiduvalmistamine ennekõike tänu tehnikale muutunud hõlpsamaks. «Meile on alati olnud tähtis pakkuda lastele mitmekülgset ja tervislikku koolitoitu. Kui vanasti said kõik tööd tehtud käsitsi, siis nüüd aitab tehnika, näiteks auhinnaks saadud juurviljalõikur ning saumikser-vahustaja, teha tööd oluliselt lihtsama vaevaga.»

Firma Electrolux Professional müügidirektori Tarvo Stinti sõnul on tegu tänuväärse projektiga, mis tõmbas tähelepanu nii koolikoka ametile kui koolitoidu tähtsusele.

«Tore on näha, et on nii palju kokkasid koolides üle Eesti, kes teevad tööd imetlusväärse pühendumusega ning nuputavad, sära silmis, kuidas valmistada lastele huvitavat, tervislikku ja maitsemeeltele sobivat toitu. Palupera põhikool, Leelo ja tema meeskond on tõelised eeskujud.»

Külastuse käigus sai ära proovitud ka Eesti parima koolikoka valmistatud kõrvitsapüreesupp.

Reha ja tema abiline Irina Gergalo valiti võitjaks telesarjas «Eesti parim koolikokk», mis oli eetris ETVs. Tiitli nimel võistles 12 koolikokka üle Eesti, võitja valis välja kolmeliikmeline žürii.