Vähktõbi on tõsine haigus ning see on ka Eestis üks peamisi surmapõhjuseid. Hea sõnum on, et selle ennetamiseks saab igaüks midagi ise teha. Kui see haigus on aga juba tekkinud, siis tea, et vähk ei ole surmaotsus. Keemiaravi ja operatsioonid võivad ehk olla vajalikud, kuid abi võib saada ka looduslikest ravivahenditest.