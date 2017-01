Päevapalati ülekoormus tõi tüli majja

Pensioniealisel naisel hakkas eelmise neljapäeva pärastlõunal väga halb: peas olid valud, süda oli paha ja suur nõrkusehoog oli peal. Tütar otsustas viia ta autoga Valga haigla päevapalatisse. Kohale jõudes õnnestus tal enne haiglauksest sisenemist saada ratastool ja toimetada ema päevapalati ukse taha, kust ta saadeti edasi triaažikabinetti ja sealt tagasi päevapalati ukse taha.

Päevapalatis kohta polnud

«Mingit rohtu ei antud ja öeldi, et peab ukse taga ootama, kuna päevapalatis pole kohta. Lisati, et kui ta on võimeline istuma, pole asi nii hull. Kuid emal oli endiselt väga halb, kõndima polnud ta võimeline. Veel lisati, et enne kui saab päevapalatisse, peab sealt kellegi välja tõstma, sest kohti pole,» rääkis eaka naise tütar Tiina Saaron.

Enda sõnul koges ta personalipoolset ebasõbralikku suhtumist. Öeldud, et siis oleks kõik hoopis kiiremini kulgenud, kui ta oleks kiirabi kutsunud. Saaron olevat selle peale veel öelnud, et eks ta sõidutab ema haiglauksest välja ja kutsub siis kiirabi – ehk saab inimene kiiremini abi. «Ootaksin personalilt rohkem mõistvat suhtumist ning tagasisidet haige seisundi kohta.»

Seoses juhtunuga tekkis tal küsimus: kas juhul kui päevapalat on täis, polegi muud lahendust peale ootamise, et keegi palatisolijatest koha vabastab? «Emal läks terve tund, et lõpuks päevapalatisse saada,» rääkis Saaron. Teisipäeval andis Saaron teada, et ema on lõpuks paigutatud haigla siseosakonda ravile.

Valga haigla ravijuht Kristel Kivisild tõdes, et erakorralise meditsiini osakonna igapäevases tööpraktikas on tavaline nähe, et patsient soovib nii kiirelt kui võimalik arsti juurde pääseda, olgu siis tegemist väiksemate või suuremate probleemidega. «See on täiesti arusaadav – inimesele on tema tervisemure kõige lähem, emotsionaalne ja esmast lahendamist vajav probleem.»

Haiged jaotatakse kategooriatesse

Patsiendi kaebuste põhjal tema üldseisundi väljaselgitamiseks on Eesti erakorralise meditsiini arstide selts välja töötanud juhendi triaaži läbiviimiseks. See tähendab haigete jaotamist kategooriatesse abivajamise kiiruse põhjal. Seejuures lähtutakse patsiendi seisundist ja võimalikust ohust elule ning tervisele. Triaaži teeb reeglina triaažiõde.

Ootele jäetud patsiente jälgitakse Kivisilla sõnul ei ole sageli patsientidele meelt mööda nende kliinilise seisundi liigitamine, kuid just triaaž võimaldab neile parima võimaliku abi vastavalt abivajamise kiirusele, mitte saabumisjärjekorrale. Kiiresti tehakse kindlaks eluohtlikus seisundis ja kiireloomulist abi vajavad patsiendid, vähendatakse ravitsoonide ületäitumist.

«Ootele jäetud patsientide puhul tagame järjepideva jälgimise ning vajadusel retriaaži. Triaaž on vajalik ka olukordades, kus abivajajaid rohkem, kui nendega korraga tegeleda on võimalik,» selgitas ravijuht.

«Antud juhtumi puhul tehti patsiendile esmane triaaži hindamine, mille põhjal ta osutus «roheliseks» ning retriaaži korras «kollaseks» abivajajaks,» täpsustas Kivisild. Kategooriad «roheline», «kollane», «oranž» ja «punane» viitavad sellele, kui kiiresti arsti juurde pääsema peab.