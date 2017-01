Peremeheta kolemaja asukad kodust lahkuda ei soovi

Poeg isa pärast mures

Ka 69aastasele Kalevil on poja sõnul määratud puudeaste, millega kaasneb toetus, lisaks on ta teeninud Tšornobõlis ja saab seetõttu toetust. Anu Tamme teada on Kalevi puue füüsiline ja Viktor Tuhkre saab tavalist vanaduspensionit. Viktor Romani sõnul joob isa tihti ja on varem elanud nii tema kui oma venna juures, kuid eelistab iseseisvust.

Kõige rohkem muretses poeg, et maja võib maha põleda. Isa ahi ei lase küll lahtist leeki läbi, aga on kehvas seisukorras ja joobes peaga võib õnnetusi juhtuda. Kord läinud korteris kaltsud nii põlema, et lambikuplid laes sulasid. «Vahepeal süsi kukub maha. Ta võib järsku ära põleda ja kõik.»

Maja esimese korruse aknast sisse vaadates oli pilt jube. Tuba on kui prügimägi, aken lahti ja katki. See olevat Viktor Romani sõnul prügikorjamisharjumusega naise eelmine korter.

Maja koridor on küll kole, aga trepp terve. Ülakorrusel oli ühe korteri uks lihtsalt piida najale toetatud, pööningult kostus tuvide kuugutamist. Veidi üllatavalt oli Kalev Romani alumise korruse korter, kuhu poeg reporteri lubas, küll trööstitu, aga samal ajal kui õues oli paar miinuskraadi, vägagi soe. Ahju oli mitmest kohast lohakalt saviga lapitud.

Olukord tõsiselt tuleohtlik

Alar Roobi sõnul jäi vallavanemaga kokkulepe, et maja tuleb kiirelt tühjaks teha, sestap ei hakanud päästeamet teistes korterites suuremat analüüsi tegema. Ligipääs hoonesse tuleb Roobi sõnul tõkestada ja omavalitsus peab jälgima, et seda uuesti lahti ei tehta. Kokkulepe vallavanemaga oli suuline ja kui sellest ei piisa, tuleb Roobi kinnitusel ohutusjärelevalvel vallale sanktsioone rakendada.

«Me ei näe võimalust, et seal võiks keegi elada. Kaks tegelast oli seal veel, nende olukord küll nii hull ei olnud. Kui oleme kuskil midagi avastanud, ei jäta me seda ohtlikku olukorda ootele, et äkki ei juhtu midagi. Et me ei peaks tõdema mõne aja pärast, et teadsime küll, aga ikka põles sisse,» rääkis Roop.

Valla maakorraldaja Leino Laul ütles, et hoone on endise Eesti Põllumajandustehnika tehasetööliste elumaja. Tegu on riigimaal asuva mahakantud peremehetu ehitisega, mida pole ehitisregistriski.

Mõni aasta tagasi puhastas vald maja juures oleva kaevu ja pani sinna pumba, kuna elanikud kaebasid, et neil pole vett. Majas on ka elekter, aga vald selle eest ei maksa ja Grossi sõnul ei ole neil selle poolega pistmist.

Kas keelata ja käskida?

Vallavanem nentis, et probleem on keeruline. Ühest küljest on tegu enda eest vastutavate isikutega, keda ei saa kolima sundida. Peamine oht ongi tulekahju, kuid kahe mehe ahjud on piisavalt heas seisukorras, et otsest ohtu ei paista. Kokku kukkuma maja ei hakka, katus peab ja seinad enam-vähem terved. Vallavanem on elanikega rääkinud ja kõigil on olnud tugev soov seal elada.

«Võib-olla suvel saaksid nad seal oma elamisega täitsa hakkama ja las olla, kui meeldib,» ütles Gross.

Teisi sarnaseid maju Gross vallas ei tea. Välismaal on ta aga näinud sarnaseid olukordi. «Soomes ja Rootsis inimesed, kes saavad toimetulekutoetusi, aga ei maksa üüri ega elektrit, tõstetakse välja. Olen ise näinud, kus soovijatele on antud eraldi maja – elagu seal, nagu soovivad. Kui tulevad abi paluma, siis ikka saab, aga nad ei tahagi.»

Vallavanema sõnul püüab vald veenda elanikke siiski majast lahkuma ja tahab hoone uksed-aknad sulgeda, aga ilmselt ei jõua nad sellega lähima kuu aja jooksul tegeleda. Vald on mõelnud ka maja lammutamisele, aga kindlat plaani pole.

Eelkõige peaksid elanikud vallavanema sõnul endale ise elukoha leidma, kuid kui vaja, on vallal pakkuda ka paar korterit Laatres. «Aga seal elamine on väga kallis. Seal on elektriküte ja need ei ole kõige paremas seisukorras.»