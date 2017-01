Gripp on nõudnud juba 20 inimelu

Kõikide ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu pöördus eelmisel nädalal arstide poole 6300 inimest, neist ligi 40 protsenti olid lapsed. Haigestunute üldarv kasvas nädalaga 15 protsenti. Gripi ja gripitaoliste haigestumiste arv kasvas samal ajavahemikul 29 protsenti. Ainult tööealiste hulgas, vanuses 15-64 eluaastat püsis grippi haigestunute hulk muutumatuna, laste ja vanemaealiste seas kasvas see keskmiselt 40 protsenti.

Grippi haigestumise intensiivsust hinnatakse keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks.

Kokku on hooaja algusest laboratoorselt kinnitatud grippi 1532 korral, neist 1418 korral on olnud tegu A- ja 14 korral B-gripiviirusega. Täpsemalt määratleti 59 A-gripiviirust, kõik olid A-gripiviiruse alatüübid H3.

E-Tervise SA andmetel on hooaja algusest hospitaliseeritud 529 patsienti. Viimasel kahel nädalal on kasvanud haiglaravi vajanute arv just vanemaealiste ja täiskasvanute hulgas, moodustades nüüdseks juba enam kui 60 protsenti haiglaravivajanutest. Alates detsembrist on üheksa haigla andmeil vajanud gripi tõttu intensiivravi kokku 62 inimest vanuses seitsmest kuust kuni 95 eluaastani, kõik kuulusid riskirühmadesse.

Sel nädalal lisandus info veel kuue gripist tingitud surmajuhu kohta, neist eelmisel nädalal suri kolm inimest. Seega on terviseametile teadaolevalt hooaja algusest surnud kokku 20 inimest. Kõik kuulusid riskirühmadesse: neist üks oli seitsmekuune laps, ülejäänud on olnud patsiendid vanuses 65 ja vanemad.