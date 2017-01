Alkoholiralli kasvatas liiklusõnnetuste arvu Valgamaal

«Liikluses läbitav kilomeetrite arv on kasvanud. Näiteks on Valga maakonnas liiklusõnnetuste arv tõusnud väga jõuliselt. Kui küsime miks, siis vastus on, et inimesed käivad Lätis alkoholi järel. Sõidetakse sealt välja ja tagasi. Nad ei ole purjus. Lihtsalt liiklustiheduse kasv mõjutab ka liiklusõnnetuste arvu,» rääkis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher sel nädalal pressikonverentsil.

Valga politseijaoskonna juhi Tiit Alliku sõnul oli eelmisel aastal Valgamaal 46 inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai viga 55 ja hukkus üks inimene. 2015. aastal registreeriti Valga maakonnas 24 inimkannatanutega liiklusõnnetust.

«Õnnetuste statistikat võimendab asjaolu, et 2015. aasta 24 inimkannatanutega õnnetust oli Valgamaal rekordmadal näitaja. Tavaliselt registreeritakse maakonnas umbes 35 inimohvritega avariid aastas. Mullu hüppas näitaja aga sellega võrreldes kahekordseks ja selle rekordarvu taga on neli põhjust,» tunnistas Allik.

Esiteks tõi ta välja just Läti-suunalise alkoralli, mis on hüppeliselt tõstnud liiklustihedust maakonna teedel. «Kasvanud liiklustihedus omakorda mõjutab suuresti liiklusturvalisust.»

«Peale alkoturismi on Valgamaa musta statistika teine põhjus suvine torm, mis murdis terves maakonnas suuri metsamassiive. Kiire koristustöö vajadus tõi kõrvalteedele hulga metsaveokeid, aga ka väiksemaid sõidukeid, mis sattusid pahatihti ka õnnetustesse,» jätkas Allik.

Kolmas põhjus on tema sõnul see, et Valgamaa inimesed on muutunud oma tervise suhtes tähelepanelikumaks, mistõttu kutsutakse kiirabi välja ka liiklusõnnetustele, kus seda varem poleks tehtud. «Näiteks kajastub statistikas ka mõni lapse kukkumine jalgrattalt.»