Sprint toob starti harrastajate paremiku

Otepää rahvasprindi 2017 võistluste juht Marko Koosa avaldas nädala algul heameelt, et Otepääle on saabunud lõpuks talv ning maha sadanud lumi annab võimaluse korraldada talvistes oludes võidusõit.

«Võistlusrada on täies ulatuses kaetud lume ja jääga ning loodame, et võistluspäevaks on raja ääres kõrged lumevallid. Sel aastal on kasutusel uudne võistlusformaat, kus ühes voorus tuleb võistlejatel läbida kaks erinevat 3kilomeetrist kiiruskatset. Rada on kokku veidi üle 18 km. Võistlustele eelregistreerimine lõpeb veebruari alguses. Raja täpse asukoha avaldame võistlusnädala alguses ning üritus on pealtvaatajatele tasuta,» rääkis ta.

Parimatele pilootidele on auhinnas suured karikad ja vahuveinid. Jagub auhindasid kiirematele ja kindlasti läheb võistlejate vahel jagamisele loosiauhindasid toetajatelt.