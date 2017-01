Viljapetturid tegutsesid ilmselt ka Valgamaal

Grupi arvel on alates 2013. aastast vastavalt kogutud tõenditele üle kümne kuriteoepisoodi. Kuut meest ja üht naist on varem ka kelmuste eest karistatud, vahendas ERR. Varifirmade kaudu petsid kelmid talunikelt üle Eesti vilja välja, jätsid selle eest maksmata ning müüsid vilja edasi kokkuostjatele, tekitades talunikele kahju kuni 300 000 euro ulatuses.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas kinnitas Valgamaalasele, et esialgse kahtlustuse kohaselt on üks kuriteoepisood toime pandud ka Valgamaal. «Konkreetsele kannatanule tekitatud kahju täpset ulatust ei ole prokuratuuril võimalik ajakirjandusega jagada.»

Kallas lisas, et kuna praegu on alust arvata, et kannatanute hulk võib suureneda, palub prokuratuur võtta kõigil, kellelt sarnasel moel on vilja välja petetud, ühendust politseiga numbritel 517 3154 või 612 4333 või kirjutades e-posti aadressile majanduskuritegu@politsei.ee.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo juht tuletas meelde, et magus jutt, soodsad hinnad ja eriti head pakkumised, mida võidakse tehingute puhul välja pakkuda, peaks kahtlust äratama.