Gripp võtab võimust mõlemal pool piiri

Ainult tööealiste hulgas, vanuses 15–64 eluaastat püsis grippi haigestunute hulk muutumatuna, laste ja vanemaealiste seas kasvas see keskmiselt 40 protsenti.

Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri kinnitas, et haigestumine kasvas möödunud nädalal ka Valgamaal. «Arstide poole pöördus 109 inimest. Nädal varem oli neid 78. Grippi ja gripitaolistesse haigustesse haigestumisi oli nende hulgas üheksa. Kahel juhul oli gripp laboratoorselt kinnitatud.»

Saluri tõdes, et kuna haigestumus Eestis tervikuna jätkuvalt tõusuteel on, jääb Valgamaa haigestumine tõusule vaatamata Eesti keskmisele alla.

Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija peatoimetaja Ingūna Johansone kinnitas, et haigestumine on tõusuteel ka Lätis. "Siin kandis pole asi küll nii hull kui suurtes linnades – näiteks Riias või Jelgavas –, aga ega midagi kiita ka pole. Koolides on kuuldavasti näiteks üsna palju puudujaid.

Eelmisel nädalal toodi BNSi andmetel Lätis gripiga haiglasse 136 inimest. Hooaja algusest on gripiga haiglasse toodud 416 haiget. Perearstid tuvastasid 151 gripijuhtu.

Hooaja algusest on gripp Eestis nõudnud juba 20 ja Lätis seitse inimelu.