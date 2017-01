Näpatud üllatusmunad tõid pahanduse kaela

Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk selgitas, et inimene on karistusõiguslikult süüvõimeline ehk oma tegude eest vastutav, kui ta on vähemasti 14aastane. Sedapuhku võtsid kauplusest maiustusi lapsed, kel ühel vanust 7 ja teisel 8 aasta jagu.

«Alla 14aastase õigusrikkumise toime pannud lapse puhul menetlust ei alustata, küll võidakse koguda juhtunu kohta materjalid ning need edastada alaealiste komisjonile mõjutusvahendi otsustamiseks. Samuti võib piirduda profülaktilise vestlusega,» lisas Virk.

Antud juhul viis noorsoopolitsei tema sõnul lastega läbi vestluse ja uuris, kas lapsed said aru oma väärast teost. «Samuti selgitasid politseinikud, mis on vargus ja andsid nõu, kuidas lapsed peaksid tulevikus käituma nii, et poest saadud maius päriselt nende oma oleks ja vargust toime ei pandaks. Lapsed anti üle nende vanematele, kellele ka tekkinud probleemi tagamaad lahti räägiti.»

Virk tõdes, et üldjuhul saab 4-5aastane laps juba imehästi aru, mis on varastamine ja et varastada ei tohi. «Politsei soovitab soojalt oma lastele nii vara kui võimalik rääkida lahti käitumisreeglid ehk mis on hea ja mis halb, mida tohib ja mida mitte. See aitab lastel paremini reeglitega kohaneda ning nende vastu teadmatusest mitte eksida.»