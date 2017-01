Äripindade müügi- ja üüriturg on Valgas soikunud ning näiteks eelmisel aastal sõlmis maakler ainult kolm äripinna üürilepingut. Suure­mahulised äripinnad on pakkumisel Vabaduse 2/4 hoones, kus üürilevõtja saab ruutmeetri kätte ühe euro eest ja keldrikorrusel isegi 50 sendi eest.

Kuigi kortereid on Valgas müügis omajagu, tunnevad ostjad puudust ühetoalistest eluasemetest. Korterite üüriturg on täiesti kokku kuivanud, samas on äripindu pakkuda rohkem, kui on nõudlust.