Ilu- ja tervisetuba kolis uude salongi

Liilia ilu- ja tervisetoa omanik Liilia Rätsep klientide vähesuse üle ei kurda, pigem plaanib ta juba lähiajal juurde võtta ühe töötaja, et kõiki soovijaid ära teenindada. Rõõmu tunneb ta aga sellest, et on nii-öelda tagatoast välja kolinud ning avanud isikliku hubase salongi.

FOTO: Sirje Lemmik / Valgamaalane