Enne intervjuud ütles Tiit Vähi, et aega on tal piisavalt, kuid hea oleks valmis saada nii, et ta jõuaks õigeks ajaks Pühajärvele Donald Trumpi ametissenimetamist vaatama. Trumpi saamine presidendiks oli Vähi sõnul hea ja näitab Ameerika demokraatia tugevust, kuigi oma väljaütlemistes võiks Trump suud koomale tõmmata.

|

FOTO: Tiit Loim/Valgamaalane