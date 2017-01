Tehvandi spordikeskust hakkab juhtima Jaak Mae

Arukuusk on läbi ja lõhki Tehvandiga seotud. Keskust juhtinud mehe töö on eelnevate aastate jooksul pälvinud heakskiidu ning seega on sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu Arukuuse töölepingut kolm korda pikendanud.

7. märtsil lõppevaks ametiajaks otsustas sihtasutuse nõukogu aga korraldada konkursi. «Nõukogu tegevust on raske kommenteerida, kuna aasta lõpul tehti mulle ettepanek taas konkureerida. Ühtegi etteheidet ega kommentaari seni tehtud töö osas nõukogu koosolekul mulle ei esitatud,» ütles Arukuusk.

Unikaalne keskus

«1999. aastast maailmakarika etappe korraldades tuli idee, et Tehvandi võiks olla selliste ürituste korraldamiseks vääriline paik. Kui 2005. aastal keskust juhtima asusin, pärines suurem osa rajatistest nõukogude ajast. Üles on ehitatud praktiliselt kõik,» ütles Arukuusk tehtu kohta.

«Tehvandile on omistatud kõige kõrgem litsents murdmaa- ja laskesuusatamises, kahevõistluses ja suusahüpetes maailmakarika­etappide läbiviimiseks ning tinglikult ka jalgpallis. Oleme eesmärke nõukogu, riigi ja sihtasutuse kõigi ülejäänud osapooltega täitnud. Valminud keskus ja korraldatud maailmakarikaetapid on olnud töö tunnustus,» lausus ta.

Mitu väljaannet on kommenteerinud, et Tehvandi rajatised on suures osas valmis ning Arukuuse roll ülesehitajana kahanenud, mehe enda sõnul olnuks tal aga motivatsiooni jätkamiseks küllaga.

«Igal nädalal, märtsini välja, toimuvad siin suurvõistlused. 2022. aastani on Tehvandile plaanitud rahvusvahelisi suurvõistlusi, nende seas laskesuusatamise maailmakarika etapp. Selleks ju Tehvandi ehitati, et siin võistlused aset leiaksid. Kindlasti oleks mul olnud energiat ja tahtmist jätkata,» rääkis Arukuusk.

Praegu on käsil maailmakarika etapi korraldamine. «Ilm on õnneks võimaldanud lund toota ja nii on viiekilomeetrisest rajast neli kilomeetrit valmis. Sprindirajad on täiesti valmis,» lisas Arukuusk, kes jätkab märtsini tavapärast tööd. «Edasise kohta ei oska hetkel midagi öelda – olen töötu.»

Sihikul uued eesmärgid

Tehvandi Spordikeskuse sihtasutuse nõukogu esimees, kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn hindas Arukuuse 12 aasta jooksul antud panust sihtasutuse juhatuse liikmena kõrgelt.

Tosin aastat Tehvandi spordikeskust juhtinud Alar Arukuuse tööleping lõpeb 7. märtsil. / Foto: Arvo Meeks / Valgamaalane

«Nende aastate jooksul on Tehvandil arendatud välja rahvusvahelistele nõuetele vastav võistluskeskus, mis siia toonud nii rahvusvahelisi tippvõistlusi kui harrastajatele mõeldud suurüritusi. Kahtlemata jätkatakse Arukuuse olulisi algatusi,» ütles Pürn.

Nõukogu ühine otsus Jaak Mae kasuks langetati tema sõnul Mae esitatud nägemuse ja ideede põhjalt sihtasutuse edasise arendamise osas – sealhulgas selle kohta, kuidas tõhustada spordikeskuste tööd ning edendada nii siseriiklikku kui rahvusvahelist koostööd eri osapooltega.

«Kuna eelmine tööleping hakkas lõppema ning sportlase ja Tehvandi Sihtasutuse nõukogu liikmena on teema tuttav, püüdis väljakuulutatud konkurss kohe mu tähelepanu. Eks tuttav valdkond ning võimalus kodu lähedal tööl käia aitasid mul otsustada,» avaldas Jaak Mae kandideerimise põhjused.

«Esitasin oma nägemuse Kääriku ja Tartumaa tervisespordikeskuse arendamiseks, ju see sobis nõukogu eesmärkidega. Ootan koostööd teise juhatuse liikme Kristjan Karisega, kellega oleme tulevikuplaanid kooskõlastanud.»

Pürni sõnul toob Mae oma visiooni elluviimiseks esile tippsportlasena loodud rahvusvahelised sidemed, ettevõtlikkuse ja hea suhtlemisoskuse ning on pärast spotlasekarjääri lõpetamist kogu oma tegevusega selgelt võimekust näidanud.