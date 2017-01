Nädalavahetusel täitub Valga spordihall tõukoertega

4.ja 5.veebruaril korraldab mittetulundusühing Happy Dog Valga spordihallis kahepäevase kõikide tõugude koertenäituse, kus kummalgi päeval on osalemas rohkem kui 600 koera 148 eri tõust. Tegu on teadaolevalt esimese sisenäitusega Valga linnas. Osalejaid on kokku kümnest riigist, sh. Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Norrast, Poolast, Venemaalt, Valgevenest ning Ühendkuningriigist. Koeri hindab kokku kaheksa kohtunikku, kes seekord on kutsutud Iirimaalt.

Näitusel saab näha ka mitut haruldast tõugu, keda üldjuhul Eesti koertenäitustel ei kohta. Nendeks on uruguai cimarron, shikoku, portugali podengo (väike) ning hannoveri verekoer. Näituse arvukaim tõug on kuldne retriiver- seda tõugu koeri on näitusele registreeritud 27.

Laupäeval avatakse uksed osalejatele ja pealtvaatajatele kell 9:30, üritus algab kell 11:00 ning kestab orienteeruvalt 18:30ni. Pühapäeval on näituse algus kell 10:00 ning lõpp kell 17:30. Täpsemat infot ürituse kohta saab korraldaja kodulehelt valgadogshow.com