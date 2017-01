Valgat külastavad sõjaajaloohuvilised Lätist

Sõjamuuseumi ehk Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooni projektijuhi Esta Metsa sõnul on neil klubiga Cesis Battlefield käinud juba mitmeaastane koostöö. Klubi on tegelnud Landeswehri sõja sündmuste uurimisega Cesise ümbruses, samuti organiseerinud eesti sõdurite haudade ja matmiskohtade korrastamist, Veselava kalmistule on nende algatusel paigutatud ka infotahvel toonaste lahingute kohta.

Sõjamuuseum on korraldanud riigikaitseklassi õpilaste ekskursioone Cesise ümbruse lahingupaikadesse, kus klubi esindajad on olnud väga asjatundlikud giidid. Militaarteemapargi õppeklassis on riigikaitsetundides kasutamiseks ka mininäitus Landeswehri sõja sündmustest Põhja-Lätis.