Pevkur toetab Valgamaa esinumbritena kohalikke liidreid

«Tõrvalane Maido Ruusmann, otepäälane Kuldar Veere ja valgalane Margus Lepik on tugevad kohalikud liidrid, kelle juhtimisel võimalik moodustada Valgamaa uutes omavalitsustes hea meeskond ning võita ka valimised,» kommenteeris Hanno Pevkur, kes osales esmaspäeval Otepääl Kagu-Eesti reformierakondlaste kohalike liidrite kohtumisel «Valimiste start».

Strateegiakoosoleku eesmärk oli anda avalöök kohalikele valimistele Valga-, Võru- ja Põlvamaal ning arutada kampaaniaplaane, tegevusi ja lähikuude eesmärke.

«Reformierakonna esmane väljakutse Valgamaal on eelseisvatel kohalikel valimistel valimisvõidu ja -vastutuse võtmine kolmes loodavas maakonna omavalitsuses,» kommenteeris erakonna plaane Tõrva linnapea Maido Ruusmann, kes valiti esmaspäeval ka Reformierakonna Valgamaa maakonnaorganisatsiooni juhiks.

Ruusmann lisas, et järgmistel aastatel on Tõrva ja Valgamaa teiste piirkondade peamine väljakutse tööealiste elanike püsimajäämine, milleks tuleb maakonna kolmel uuel omavalitsusel – Tõrval, Otepääl ja Valgal – tõsta avalike teenuste taset, investeerida paremasse töö- ja elukeskkonda ning panustada töökohtade loomisele.

Reformierakonnal on Valgamaal kokku üle 400 liikme. Maakonnas on kokku kolm piirkonnaorganisatsiooni: Otepääl, Valgas ja Tõrvas. Reformierakonna liikmed on võtnud valitsemisvastutuse Tõrva ja Valga linnas ning Õru, Karula, Puka ja Hummuli vallas.