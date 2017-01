Valgamaa reformierakondlased said uue liidri

Juhatus valis maakondliku organisatsiooni esimeheks Tõrva linnapea Maido Ruusmanni. Vastne esimees on olnud Tõrvas volikogu liige 2005.–2009. aastani, abilinnapea 2009.–2013. aastani ja linnapea 2013. aastast.

«Reformierakonna eesmärk Valgamaal on valimisvõidu ja -vastutuse võtmine kõigis kolmes loodavas maakonna omavalitsuses,» ütles Ruusmann.

Valgamaal on üle neljasaja erakonna liikme. Valgamaa maakondlik organisatsioon on asutatud 2002. aastal ja seda on varem juhtinud Margus Lepik ja Meelis Mälberg.