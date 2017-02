Uus aparaat teeb elu kergemaks nii patsiendil kui meedikul

Keskuse juhataja Andres Arike ütles, et uus aparaat on oma mõõtmetelt väiksem ja kompaktsem ning radioloogiatehnikule kergem käsitleda. Röntgenseadme komplekti kuulub liikuv laud, mis hõlbustab piltide teostamist liikumisraskusega patsientidele. Uue seadme positiivne külg on ka see, et suuremat kasvu inimese mõlemad kopsud või puusaliigesed mahuvad ära ühe ülesvõtte peale.