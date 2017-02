Hoolimata üldiselt ärevatest aegadest on meie riigis viimastel aastatel olnud suunamuutusi, mille üle lihtrahvas võiks rõõmustada. Kuna veel viis aastat tagasi tundus, et nõukogude aja karmi mälestuse tõttu on kõik sotsiaalse heaoluga seotu sots-sõnatüve tõttu igavesti põlu all, on üllatav, et mitmes haavatavama klassi heaolu tõstvas punktis on üksmeele saavutamine käinud ootamatult lihtsalt.