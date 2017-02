Vanahärra jäi hüvitisesooviga 17 aastat hiljaks

Valgalane Kalju Tamm sündis ja elas noorena Petseris. Tema isa ostis kolmekümnendate aastate lõpus Petseri linnast kilomeetri kaugusele hektarilise maatüki, millest pool oli mets ja pool põllumaa. Omal ajal kasvatas ta isa seal kartulit, rukist ja nisu.

Tartu rahulepingu järgi oli Petserimaa Eesti maakond. Nõukogude Liit aga ühendas suurema osa Petserimaast, kuhu jäi ka Petseri linn, Vene NFSV Pihkva oblastiga. Samuti liideti Narva jõe tagused alad Leningradi oblastiga.

Kui Eesti taasiseseisvus, tunnistas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium 1991. aasta septembris Nõukogude Liidu Ülemnõukogu otsused õigustühiseks: põhiseaduse järgi on Eesti riigipiir senini määratud Tartu rahulepinguga.

Faktiliselt jäi kehtima Venemaa meelevaldselt Eesti alasid hõivav piir ja kaht riiki lahutavale joonele viidati esialgu kui majanduspiirile, seejärel kontrolljoonele. Riigipiiri seadus ütleb 1994. aastast, et kontrolljoon eraldab Eesti jurisdiktsioonile alluvat Eesti territooriumi sellele mittealluvast Eesti osast. Piiri kindlalt määravat lepingut pole kummagi riigi parlamendid kinnitanud.

Kinkimisega pole nõus

Lapsepõlvemail pole 85aastane Tamm aastaid käinud ja teda isegi ei huvita, mis seal tehakse, aga ta avastas teemat käsitleva ajaleheartikli 2015. aastast. Nüüd soovis ta teada, kuhu pöörduda, et kaotatud maa eest kompensatsiooni saada. «See jäi kõik sinna piiri taha. Eesti riik kingib Venemaale Petserimaa ära, aga ta minu käest ei ole küsinud, kas luban oma maa ära kinkida. Miks peaks venelastele kinkima selle asja?»

Mees üritas abi saada mitmelt poolt. Ta helistas Maalehes artikli kirjutanud ajakirjanikule ja palus abi siit kandist Riigikokku valitud saadikult, aga keegi ei osanud öelda, mida teha. Tamm tahtis minna ka õigusemõistmise nädala tasuta nõustamisele, aga ei leidnud kuulutusest, kus see toimub. «Ei aadressi, ei telefoni. Ajalehes kah suure jutu reporter maha kirjutanud, palju tööd ja vaeva näinud, aga kuhu pöörduda, ei ole.»

Vanahärra mõtles, et ehk oskab aidata Valgamaalane. Et inimest abita jätta ei saa, tuli asja uurida. Kõige otsesemalt reguleerib Venemaale kaotatud Petserimaa alade eest hüvitiste saamist Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus. Selle järgi on riik ka maa kaotanud inimestele hüvitist maksnud.

Kahjuks lubas see seadus nende kahe paiga maade tagastamise ja kompensatsiooni saamise avaldusi esitada vaid 2000. aasta 1. märtsini.

Selgub, et õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonnakomisjonid tegutsevad seniajani. Petserimaa küsimustega tegeleb Võru maavalitsus. Selle kantselei nõunik Siiri Sokk, kes on ka maakonnakomisjoni sekretär, ütles, et ainuke variant praegu hüvitist saada oleks, kui avaldus on tehtud õigeaegselt. Kui avaldust tähtajaks esitatud pole, ei ole kahjutasule lootust.

«Kui ta nüüd on selline inimene, kellel kompensatsioon saamata, aga tema toimik on juba menetletud ja otsus tehtud, on võimalik kompensatsiooni määrata. See, et tähtaegasid ei teadnud, ei ole põhjendus.»