Lõõtsavägilased vormisid Valgamaalt kuuldud loo singliks

Lugu räägib, kui raske on elu abieluranda saabudes ning millised mured ja rõõmud sellega kaasnevad. See on nagu vanema generatsiooni õpetussõna noorematele, et need oskaks vigu vältida. Lugu on kuuldud Leoski Helju käest Valgamaalt, Laanemetsast. Salvestasid selle Marju Kõivupuu ja Margus Põldsepp 1990. aastate alguses Lõuna-Eesti pärimuse kogumise ekspeditsioonil.

«Lugu on väga õpetlik ja naljakas ning sobib kuulamiseks kõigile neile meestele, kellel on abielutee alles ees. Esimest korda seda lugu kuuldes võttis ka endal seest natukene kõhedaks, aga tuleb välja, et asi polegi nii hull,» sõnas Lõõtsavägilaste liige Andres Eelmaa.