Lõuna-Eesti viis Munamäe Riiga

Messikülastajad saavad vaatetorni ronida ja ka tornis pilti teha. Tornipilet on messi ajal tasuta.

«Talvel pole mingit mõtet hoida Munamäge tema suvises asukohas,» ütles Võrumaa turismiarendusjuht Kadri Moppel. «Suveperioodil inimesed teavad mäe asukohta ja käivad mäge vaatamas. Talvel aga hakkab Munamägi nüüdsest ringi sõitma. Tõstame mäe koos torniga ratastele ja sõidutame hakatuseks Riiga messile. Läti läbi aegade populaarseim film »Jaaniöö värvi limusiin« on Munamäe lõunanaabritele hinge istutanud ja seekord korraldame neile taaskohtumise lausa Läti pinnal.»

Kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, on tegu siiski Eesti kõrgeima mäe vähendatud koopiaga, tunnistas SA Lõuna-Eesti Turism juhataja Ene Reedi, kelle sõnul on Läti külastajad viimastel aastatel avastanud Lõuna-Eesti. See on hea lähedal asuv sihtkoht, kuhu tulla peredega, ning Lõuna-Eestis on ka kõige rohkem teema- ja seiklusparke, põnevaid muuseume ja alati üllatusi täis elamus- ja teaduskeskusi.

Lõuna-Eesti keskendub BaltTouril pere- ja kultuurivõimaluste tutvustamisele. Lisaks Munamäele on messil esindatud Valgamaa ning Põlvamaa, Mulgimaa ja Peipsimaa. Eesti talvepealinna Otepää meisterkokad pakuvad võimalust osaleda pimeõhtusöögil, Peipsimaa paneb rõhku toidukultuurile, Mulgimaa tutvustab eelmise Eesti presidendi kodukohta. Lõuna-Eesti toob messile nii põnevaid messipakkumisi kui ka vahvaid üllatusi.

24. korda toimuv rahvusvaheline Balttour turismimess leiab aset 3.–5. veebruarini. Valgamaa vaatamisväärsusi ja puhkuse veetmise võimalusi tutvustab messil Valgamaa arenguagentuuri turismiarendusjuht Signe Hunt. Maakonna kaaseksponentideks on GMP Clubhotel & Pühajärve restoran ning Veski spordi- ja puhkekeskus.

Maakonna tutvustamise aitab atraktiivseks muuta Pühajärve restorani peakokk Koit Uustalu, kes hakkab messi ajal igal täistunnil kohapeal korraldama pimeõhtusööke. GMP Pühajärve restoran kuulub Eesti 50 parima restorani hulka ning GMP Clubhotel on üks Eesti parimaid majutusasutusi, mis on ülihäid külastajate hinnanguid kogunud veebilehel booking.com.

Valgamaa osaleb Balttouri messil Lõuna-Eestiga ühisel pinnal koos Peipsimaa, Mulgimaa, Võrumaa ja Põlvamaaga.