Homme läheb taas lahti saunamaraton

Huvi ürituse vastu on jätkuvalt suur – Piletilevist on kõik piletid ära ostetud, andis teada Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht. Lisaks piletile on sel aastal ka muudatusi auhindade jagamises: ei kuulutata välja kohti, vaid esimene, teine ja kolmas auhind loositakse välja esimese, teise ja kolmanda kümnesse jõudnute vahel.

«Euroopa Saunamaraton Otepääl on läbi aegade huvi äratanud, ka kaugetel maadel. See leidis kajastamist ka 2016. aasta Reutersi aastakokkuvõttes,» ütles peakorraldaja, Otepää kultuurijuht Sirje Ginter. «Läbi aegade on osalenud eri võistkonnad, hea koostööpartner on olnud Kanal 2 »Reporteri« saunavõistkond.»

Ka sel aastal saavad saunamaratoonarid olla eri saunades – torusaunas, kilesaunas, bigändimuusikaga saunas, ehtsas suitsusaunas, indiaanisaunas, iglusaunas – samuti nautida jääsuplust ja isegi uisutiir teha.

Saunamaraton on lustlik orienteerumismäng, kus tuleb võimalikult lühikese ajaga läbi võimalikult palju etteantud saunakohti. Paremusjärjestuse väljaselgitamises osalevad kõik neljaliikmelised võistkonnad, kes läbinud saunakaardil märgitud kohad ning lõpetavad finišis, mis suletakse kell 17.30.

Ainult naistest koosnevate võistkondade esimesed kolm auhinda loositakse välja naiste esikümnesse tulnud võistkondade vahel. Peaauhind on kümblustünn, naiste arvestuses võitjad saavad pesupalid.

Rahva lemmiksaunade valimisel osalevad võistkonnad, kellel kõik saunad läbitud. Lemmiksaun saab kinkekaardi 350 euro väärtuses, lemmiksaunad saavad Otepää vallalt ka küttepuud. Lisaks on palju muid auhindu.

Esimesed kolm auhinda loositakse välja Kääriku spordikeskuses Saunamaratoni järelpeol, kus saunalised saavad tantsida Vaido Panneli diskorütmide saatel. Kuum öösaun köetakse aga klubis Comeback, kus vanakooli peo paneb püsti Ivo Linna.

Saunamaratoni korraldavad Otepää kultuurikeskus, saunaomanikud koos oma toimkonnaga ja vabatahtlikud, toetab Otepää vallavalitsus ja koostööpartner on politsei.

Kui võistkond ei ilmu starti, piletiraha ei tagastata, kohapeal sularaha eest pileteid osta ei saa.