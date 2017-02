Ivo Mannine on rokkar, kellel Valga rokiklubi ruumides ka oma helistuudio nimega VRK. Seal küsib ta ühe loo lindistamise eest konkreetse madala hinna. «Väldin tunnitasu. Teen neid asju alati hästi kaua, pikalt ja rahulikult, mis loomingule mõjub minu arust ülihästi. Muidu on nii, et tunnihind on kallis, vaatad kella ja kas sa ikka saad loomingule keskenduda. Mõtled hoopis, kas suudad ära maksta.»

FOTO: Tiit Loim/Valgamaalane