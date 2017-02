Tõrva bagitehas ehitab võidukaid masinaid

Auto saab hakkama ka talveoludes, aga tema õige koht on võistlusrajal. «Pärast neid aastaid on see, mis pinget pakub, võistlus. Võime proovimas käia ja vahepeal lusti sõita, aga see ei ole päris see.»

Tekib küsimus, kust võtavad mehed teadmised niivõrd põhjalikuks ehitamiseks. Sults ütles, et mingeid juhendeid bagi ehitamiseks pole, teadmised on tulnud ajaga ja vaja on tahtmist.

Eriala on mehel siiski otseselt autondusega seotud, tal on bakalaureusekraad Tallinna Tehnikaülikoolist transporditehnika erialal, kus lõputöö teema oli veermikus mõjuvate jõudude arvutamine. Läbi sai käidud ka pool magistrit, aga töö ja bagisõit said olulisemaks. Remee Raa­mets on aga erialalt puidutöötlemise tehnoloog, kuigi töötleb nüüd rauda.

Meestel on olnud ja on ka abikäsi. Näiteks Priit Vahtre on praegu peamine abiline, kes teeb elektritöid ja käib võistlustel abiks. Guno Adamson käis varem samuti palju võistlustel abistamas.

Kallis lõbu

Nii Sults kui Raamets käivad mõlemad ise ka bagidega võidu sõitmas ja on selles olnud edukad. Raamets on kahekordne Balti meister aastatest 2003 ja 2011 ning ühelt Euroopa meistrivõistluste etapilt 2003. aastal on tal ette näidata seitsmes koht. Sults võitis 2003. aastal Läti meistrivõistluste etapi ning kvalifitseerus 2010. ja 2011. aastal EMi poolfinaali.

Meeste võimet ehitada kiireid bagisid kinnitab ka, et nende bagil tuli praegune Tõrva linnapea Maido Ruusmann Balti meistriks 2007. ja 2008. aastal. Huvilistel on siiani võimalik Youtube’ist näha, kuidas linnajuht ringrajal bagiga üle katuse käib; sisestada tuleb otsingusõnad «ruusmann crash».

Ei ehitamine ega võistlemine ole odav lõbu. Nelikveolise võidusõidubagi ehitamise hind algab Sultsi sõnul 15 000 eurost ja sõltub sellest, milliseid juppe tahta. Näiteks tema autol maksavad ainuüksi amordid 1500–2000 eurot tükk, aga on Sultsi sõnul oma hinda väärt. Üks bagi on praegu ka müügis.

Meestel on olnud unistus osaleda kõigil EMi kümnel etapil, aga praegu ei pea nad seda rahaliselt reaalseks. Samuti eeldaks näiteks Saksamaa etapil osalemine, et minimaalselt kolm-neli meest ei saa pool nädalat tööle minna. Kui Raa­metsal on bagindus praegu isegi enam-vähem põhitöö, siis Sults elab juba pikemat aega Tallinnas ja on seal autoesinduses tehniline koolitaja.

Bagi tuleb ka korras hoida ja see peab vastama Rahvusvahelise Autoliidu rangetele reeglitele: vaja läheb tulekindlaid tunkesid, kiivrit, kindaid, sokke, spetsiaalset istet. Välismaalastel on selle kõigega tegelemiseks professionaalsed meeskonnad. «Istmel on kehtivusaeg viis aastat. Kui see läbi, tuleb ära visata,» rääkis Raamets.

Seetõttu osaletakse üksikutel etappidel. Päris tippu on nii jõuda aga keerulisem, radadega tuleb tutvuda ja vaja on kogemust, mehed metsast Sultsi kinnitusel ei võida. Hästi sobiks neile enda sõnul tehniliseks tiimiks olemine. «Üht rikast meest on vaja, kes tahaks sõita. Siis suudaksime varustada teda bagiga.»