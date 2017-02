Baltikumi suurim teadusfestival otsib kaaskorraldajaid

Baltikumi suurima teadussündmuse programmi on oodatud panustama kõik haridus- ja teadusasutused, ettevõtted, muuseumid, külastuskeskused ning meelelahutusasutused. Peakorraldaja Annika Vesselovi sõnul jätkab järjekorras 12. teadusfestivali peateema tuleviku lainel, kuid keskendub sellel korral rohkem teadustööga kaasnevatele eetilistele küsimustele.

„Tänavusel Teadlaste Öö festivalil uuritakse näiteks, milline peaks olema teadlase vastutus ühiskonnas, kuidas peaks reguleerima inimuuringuid või kas tehisintellekti arendamine võib ületada eetilisi piire? Need on vaid mõned küsimused, mis festivalinädala jooksul üles kerkivad,“ tutvustas Vesselov ja lisas, et kandideerimistähtaeg kukub juba sel pühapäeval.

„Meie jaoks on oluline ka soodustada dialoogi tekkimist avalikkuse ja teadustööga tegelevate inimeste vahel,“ lisas Vesselov, kelle sõnul peaks festival tekitama huvi teaduses toimuva vastu. Samuti soovitakse luua paremaid võimalusi Eesti teaduse ja teadlaste tööga tutvumiseks.

Teadlaste Öö festival kestab 25.-29. septembrini. See on ainus üle-eestiline teadusfestival ja ühtlasi ka kõige pikema traditsiooniga teadussündmus terves Baltikumis. Mullu toimus festivali raames üle 900 teadussündmuse ja seda ligi 50 kohas üle Eesti.