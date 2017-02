Karmid talveilmad saabuvad taas

Teisipäev möödub kõrgrõhkkonna servas sajuta. Kirdevoolus kandub külma juurde ja selgineva taeva all langeb õhutemperatuur korralikult miinusesse. Öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 3-10, öö hakul saartel puhanguti 14 m/s. Külma on 12-17, Ida-Eestis kuni 20, saartel aga kohati vaid 8 kraadi.

Teisipäeva päev on päikesepaisteline ja kuiv. Puhub idakaaretuul 3-10 m/s. Külma on 6-11, Ida-Eestis kuni 15 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s, saartel idakaaretuul kuni 10 m/s. Külma on 10-15, Kagu-Eestis kuni -20, saartel kohati -8 kraadi.

Kolmapäeval suureneb külma kõrgrõhkkonna mõju. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s, saartel idakaaretuul kuni 10 m/s. Külma on 10-15, Kagu-Eestis kuni 20, saartel kohati 8 kraadi. Kolmapäeva päeval püsib vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s, saartel idakaaretuul kuni 10 m/s. Külma on 4-10 kraadi.

Neljapäev püsib kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta ja rahulik. Öösel on pilves selgimistega ilm. Puhub idakaaretuul 1-7 m/s. Külma on 6-11, kohati 13 kraadi. Neljapäeva päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaaretuul 1-7 m/s. Külma on 3-8 kraadi.