Saunamaratoniga seoses tabas politsei mitu liiklusrikkujat

Lisaks fikseeriti tema edastatud andmetel viis ulatuslikku kiiruseületamist. «Neist suurim kiirus fikseeriti kell 14.09 Tatra–Otepää–Sangaste maanteel, kus 1993. aastal sündinud ja Audi A6 juhtinud mees sõitis 158km/h. Politseile selgitas ta liiklusrikkumist ja ohu tekitamist sellega, et osales saunamaratonil ning ta kiirustas järgmisesse sihtpunkti. Autos oli peale juhi kolm nähtavate joobetunnustega alasti võistkonnaliiget.»

Kella 11.04 ajal kontrollis politsei aga Volkswagen Transporteri autorongi ning selgus, et juhil puudus vastava kategooria (BE) juhtimisõigus.

Sõidukijuht kinnitas korravalvuritele, et ta on ainukene saunamaratonile tellitud toitlustaja, kes pakkus kiosk-supiköök/kohviku teenust. Kuna maratoni korraldaja helistas politseikontrolli ajal autojuhile korduvalt ja päris kaugel ta on, aga uut juhtimisõigusega juhti ei korraldaja ega toitlustaja ei leidnud, aitas politseinik pärast menetlustoiminguid sõidutada autorongi Otepäält Käärikule, maratoni sihtkohta.

Lõuna prefektuuri liikluspolitseinik Enn Virk sõnas, et tihe liiklusjärelevalve ning ohtlike juhtide roolist kõrvaldamine aitas kaasa sellele, et inimesed said ohutult nädalavahetuse suurüritusi nautida ning raskemaid liiklusõnnetusi Valgamaal ei juhtunud.

«Kui veokiroolis on oskamatu juht või oma sõpru lennutatakse ohtlikult libedal teel lubatust kordi suurema kiirusega, on see puhas õnn, et kõik terveks jäid. Õnnele lootmise asemel on kaine mõistus autorioolis aga kordi kindlam ja kaitsvam,» rõhutas ta.