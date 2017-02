Valgal on mitu visiitkaarti: rongilt mahaastujale on selleks mõistagi raudteejaam. Ühest küljest on tegu silmapaistva objektiga, mis hiljuti ka värskenduskuuri läbis. Teisalt on tegu tuhmunud teemandiga, kuna suur osa hoonest juba aastaid tühjalt seisab.