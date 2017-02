Turvalise interneti päev jõudis kolme Valgamaa kooli

Tänases postitamise ja jagamise maailmas kerkivad esile teemad, millele nii lapsed kui täiskasvanud mõtlema peavad. Mida peaksime nutiseadmete ja interneti oskuslikuks ja turvaliseks kasutamiseks teadma, kuidas käituma ning kust leiame selleks vajalikku infot? Nendele teemadele keskenduvadki turvalise interneti päeva ettevõtmised.

Koole, lasteaedasid ja noortekeskusi kutsuti üles tähistama turvalise interneti päeva ja selle käigus läbi viima lastele, noortele ja täiskasvanutele temaatilisi teavitusüritusi.

Projekti «Targalt internetis» teavitustöö juht Lastekaitse Liidus Kerli Valner sõnas: «Meil on rõõm teatada, et turvalise interneti päeva tähistamiseks korraldatakse üle Eesti enam kui 170 koolis, lasteaias ja noortekeskuses temaatilisi teavitusüritusi. Näiteks viiakse läbi arutelusid, kampaaniaid, konkursse, vanemad õpilased õpetavad nooremaid või lähevad õpetama oma vanavanemaid.»

Valgamaal on täna sel puhul üritused kolmes maakonnakeskuse koolis.

Valga Jaanikese kooli üritus kannab nime «Targalt internetis» ja see on mõeldud kogu koolile. Mängitakse mänge ja arutletakse teemal «Kuidas käitud, kui ...». Selleks on tehtud töölehed, mida lapsed täidavad. Enne üritust on klassijuhatajad nädala jooksul läbi viinud klassijuhatajatunni vastaval teemal.

Nii Valga Priimetsa koolis kui Valga põhikoolis leiab aset üritus pealkirjaga «Mina internetis». Priimetsa koolis on see mõeldud 3.b klassis käivale 16 õpilasele. Eelnevas inimeseõpetuse tunnis käsitleti just interneti võimalusi ja ohte. Üritus ise ongi üks koolitund, kus korratakse üle interneti kasutamise reeglid ning see, kuidas valida endale internetis parool.

Valga põhikooliski on sihtgrupp 3. klass – sedapuhku 23 õpilasele. Õpetaja viib läbi tunni, mille kava on võetud www.targaltinternetis.ee lehelt ja kohandatud natuke ümber. Kasutusel on kaks tunnikava: «Minu salapäevik» ja «Mina internetis». Kui on piisavalt aega, viiakse läbi kaks tundi.

«Noortekeskused korraldavad ka avatud üritusi, millest julgustame piirkonna inimesi osa võtma,» lisas Valner.

Päeva käigus korraldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus lastevanematele veebiseminari «Elu sotsiaalmeedias: kuidas jagada enda elu lähedaste privaatsust säilitades».

Seminari viib läbi Isablogi «A mida Henry teeb?» (http://amidahenryteeb.eu) autor Henry Jakobson, kes räägib oma kogemusest blogipidajana ning annab nõu, kas ja millist infot enda pere kohta sotsiaalmeedias jagada. Veebiseminarist tehakse salvestus, mida on võimalik vaadata alates järgmise nädala algusest «Targalt internetis» veebilehel.

Turvalise interneti päeva tähistamiseks korraldab lasteabitelefon 116111 projekti «Targalt internetis» käigus meediakampaania «Postita targalt». Kampaania plakatid ja videod noortele ja lastevanematele juhivad tähelepanu internetile kui avalikule ruumile ning kutsuvad üles oma postituste sisu ja ulatuse üle mõtlema.

Turvalise interneti päeval ilmub ka Lastekaitse Liidu ajakirja Märka Last temaatiline erinumber, mille artiklid käsitlevad kuni kolmeaastaste laste nutiseadmete kasutamist, privaatsust internetis, nõuandeid blogi pidajale, infot, mida teha küberkiusamise puhul, mida silmas pidada meemide postitamisel, kuhu nõu ja abi saamiseks pöörduda.