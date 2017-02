Ühisarved jõuavad klientideni

«Valminud arendusega oleme esimeste riikide seas Euroopas, kus elektriarved on suurele osale klientidest ühtselt ja mugavalt korraldatud,» ütles Elektrilevi arveandmete osakonna juhataja Viktor Afanasjev.

Ta lisas, et kui teiste ühise arveni jõudnud riikide korral on arveldamine korraldatud üleriigiliselt seadusandlusega, siis Eestis töötas süsteemi välja Elektrilevi koostöös Konkurentsiametiga ja seetõttu hõlmab lahendus vaid Elektrilevi võrgupiirkonda.

Uue arveldussüsteemiga on aasta algusest liitunud Elektrum Eesti, Imatra Elekter ja Eesti Gaas, kelle Elektrilevi võrgupiirkonnas asuvad kliendid saavad ühise arve elektri ja võrguteenuse eest alates veebruarist. VKG Elektrivõrkude kliendid, kes ostavad elektrit VKG-lt ja võrguteenust Elektrilevilt, saavad ühisarve alates märtsist. Igal elektrimüüjal on võimalus valida, kas ta esitab ühise arve kõikidele klientidele või ainult kodu- või äriklientidele.

Kui võrguteenuse arveid esitab elektrimüüja, tuleb arvetega seonduvate küsimuste osas pöörduda edaspidi elektrimüüja poole, kuna Elektrilevi vastava elektrimüüja klientidele enam võrguteenuse arveid ei väljasta. Kõigi võrgulepingu ja Elektrilevi pakutavate teenuste osas tuleb jätkuvalt pöörduda Elektrilevi poole. Enamiku võrguteenusega seonduvaid toiminguid saab kõige mugavamalt teha Elektrilevi veebilehel.

Seni on võrguteenuse ja elektri eest ühise arve väljastanud need võrguettevõtted, kes tegelevad ise ka elektri müügiga – näiteks Läänemaal või Viimsis Imatra Elekter ja Narva piirkonnas VKG Elektrivõrgud. Samuti on ühisarve esitanud Eesti Energia neile klientidele, kes asuvad Elektrilevi võrgupiirkonnas – seda on võimaldanud varem väljakujunenud infosüsteemid.