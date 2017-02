Mälumäng kujunes Palupera ja Valga vägikaikaveoks

Tasavägises heitluses Palupera ja Valga esinduste vahel kaldus võit lõpuks esimese poole – vaid kahepunktilise edumaaga. Kolmandaks tulnud võistkond Ursus järgnes juba veidi suurema vahega. Koolinoortest võitis võistkond 100% Alaealised – seejuures kuuluvad tiimi valdavalt 7. klassis õppijad.

Kõige rohkem tõid punkte teemad «2017» ja «Metskits», kõige raskemad olid teemad «Esimesed» ja «Ajalugu».

"Väga-väga hea meel on tõdeda, et sel aastal on kolmest etapist koosneval turniiril osalemas rohkem võistkondi kui eelmisel aastal," ütles mängu üks korraldaja, Tõrva abilinnapea Piret Karu.

Ta nentis, et iga aasta alguses mõtlevad ettevõtmise korraldajad, kas teha ja kas huvilisi on, aga praeguse seisuga tundub, et mälumäng on siiani oodatud üritus linna kultuurikavas ja on palju inimesi, kes tahavad oma reede õhtud veeta ajusid ragistades targas seltskonnas.

Karu kinnitusel on mängu korraldamise juures jätkuvalt kõige olulisem roll mälumängurina tuntud Tõrva gümnaasiumi õpetajal Laine Tangsool. "Ta on turniiri üks veduritest ja kaaskorraldajatest ning ka peamine küsimuste koostaja, kes alati viitsib-saab-tahab turniiri teha."

Järgmised etapid on 3. märtsil ja 7. aprillil, millest viimasel on ka autasustamine. Kes soovib veel turniiriga liituda, võib seda teha – soovitatavalt eelregistreerides Piret Karuga ühendust võttes. "Esikohale võib-olla järele ei jõua, aga ega see ei olegi eesmärk, eesmärgiks on osavõtt ja mõnus ajaveetmine," arvas Karu.

Uue etapi teemad postitavad korraldajad enne etappi Tõrva linna kodulehele ja linna Facebooki lehele.

1. VOORU TULEMUSED

Täiskasvanud

Palupera 50

Valga TBMM klubi 48

Ursus 36

Tõrva-Valga Vägevad 35

Faux Pas 35

Nuputirid 34

Siil 34

Viktor 32

Kaunist Aega 32

Lethe 31

PVKN 31

Näljased 28

7,62x51 27

Maiasmokk 26

Pikasilla 24

Koolinoored

100% alaealised 29

Viimane Koht 26

Mängumälurid 15

Noored Neiud 15

Allikas: Piret Karu