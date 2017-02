Lätis hakkab juhilubade kontrollimisel kehtima uus kord

Läti parlamendis oli eelmisel nädalal arutusel seadusemuudatus, mis kohustab juhti, kelle sõiduki on politsei kinni pidanud, esitama võimuesindajale vajalikud dokumendid, kirjutab TVNews.

Seni võis juht piirduda vaid nende näitamisega. Seadusemuudatust põhjendatakse asjaoluga, et paljud juhid tõlgendavad kehtivat korda nii, et piisab vaid juhiloa näitamisest, ja selline arusaam on tekitanud palju konflikte

Sama eelnõuga on kavas keelata juhtidel alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamine pärast seda, kui juhi võimaliku joobe kontrollimiseks on politseinik või piirivalvur sõiduki kinni pidanud.

Keeld tahetakse kehtestada ka liiklusõnnetusse sattunud juhtidele. Enne seaduse vastuvõtmist peab see seimis läbima kaks lugemist.

Politsei- ja piirivalveameti arendusbüroo juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul kehtib Eestis kord, et juht peab vajalikud dokumendid andma politseinikule juhikohalt lahkumata, autost läbi avatud küljeakna. «Juht ja sõitja peavad jääma oma kohale ja võivad sõidukist lahkuda ainult liiklusjärelevalve teostaja loal või korraldusel.»

Politseinik tuvastab isiku, veendub selles, et dokumendid ei ole võltsitud ja on kehtivad. «Oma töö käigus oleme kokku puutunud juhtumitega, kui autojuhiloa asemel esitakse niinimetatud fantaasiadokument, millel ei ole mingit juriidilist õigust, võltsitud dokument või teise isiku dokument. Võltsingu tuvastamiseks ei piisa pelgalt dokumendile peale vaatamisest,» ütles Loigo.