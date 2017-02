Valgamaal elab inimesi enam kui poolesajast rahvusest

Rahvastikuregistri andmetel elas aastavahetuse seisuga Valgamaal 15 137 meest ja 15 794 naist – kokku 30 931 inimest. Naiste osakaal oli 51 protsenti.

Omavalitsuste kaupa arve võrreldes ilmneb, et kõige suurem ehk 53 protsenti on naiste osatähtsus Valgas ja Tõrvas. Järgnevad Otepää vald 51 ja Helme vald 50 protsendiga, mujal on naisi elanikest alla poole. Väikseim on naiste osakaal Õru ja Taheva vallas, vastavalt 45 ja 46 protsenti.

Tööealisi 64 protsenti

Tööealine elanikkond ehk inimesed vanuses 15–64 aastat moodustavad maakonna elanikkonnast 64 protsenti. Neist pisut üle poole on mehed. Vanusegrupi osatähtsus on suurim Taheva (67%) ja väikseim Õru vallas ja Tõrvas (62%).

Kuni 14aastasi elab maakonnas 4355 ehk 14 protsenti. Nendest omakorda 52 protsenti on meessoost. Sellises vanuses laste osakaal on suurim Õru ja Otepää vallas ning Tõrva linnas, kus see näitaja on 15 protsenti. Väikseim on laste osakaal Taheva ja Tõlliste vallas, kus neid on kümnendik vallaelanikest.

Eakaid naisi meestest rohkem

Eakaid ehk 65aastaseid ja vanemaid oli selle aastavahetuse seisuga maakonnas 6735 ehk veidi üle viiendiku rahvastikust. Kuigi rahvaarv maakonnas aastataguse ajaga võrreldes vähenes 425 inimese võrra, on üle 65aastaste arv aastaga kasvanud 79 võrra.

Kui nooremates vanusegruppides on ülekaal meeste käes, siis siin on naiste osakaal märgatavalt kõrgem. 65 protsenti eakatest on naised.

Jätkuvalt on kõige suurem eakate osakaal Tõlliste vallas, kus üle veerandi vallaelanikest on vanemad kui 65 aastat. 23 protsenti elanikest on eakaid Tõrva linnas, Taheva, Põdrala ja Õru vallas. Kõige vähem on eakaid valla ravastikust Valga linnas, Sangaste, Hummuli, Helme, Karula ja Palupera vallas, kus neid on 21 protsenti.

Rahvuslik koosseis Valgamaal on muljet avaldavalt kirju. Maakonnas elab 55 rahvuse esindajaid. Kõige rohkem on eestlasi: 21 751 ehk 70 protsenti elanikkonnast. Järgnevad venelased, keda on üle kümnendiku ehk 3553, ja lätlased, keda on 528.

Aastaga on maakonnas eestlaste arv kahanenud 276 inimese võrra. Kasvanud on aga lätlaste, mustlaste ja grusiinide arv vastavalt 16, 9 ja ühe inimese võrra.