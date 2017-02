Otepääl triatlon jõudis maailma parimate sekka

SiS IRONMAN 70.3 Otepää triatlon ja kogu võistluse korraldus hinnati kümne parima võistluse hulka. Kokku mahtus Otepää võistlus parimate sekka kolmes kategoorias. Osalejaid kiitsid võistluse asukohta ja melu ning tõid esile ujumist Pühajärve kauni looduse keskel ning põnevat jooksurada.

«Saime hea tagasiside juba sügisel, aga kui kõigi võistluste võrdluses on paljude riikide triatleetide ja spordisõprade hinnangul Otepää korraldus maailmatasemel ja pakkus ägeda võistlusjärgse elamuse, siis on see väga rõõmustav,» ütles juba selle aasta suviseks sündmuseks valmistuv peakorraldaja Ain-Alar Juhanson.

«Eriti tunnustav on see, et mahtusime parimate võistluste hulka, mida väga paljud soovitaks oma sõbrale. Seda on tore lugeda enne sõbrapäeva ja see on suur tunnustus meie vabatahtlikele, koostööpartneritele ja sponsoritele,» lisas ta.

Sellel aastal on Ironman 70.3 triatlon Otepääl ja Baltimaade suurim triatlonifestival taas augusti esimesel nädalavahetusel. 5. augustiks on registreerunud nii individuaaldistantsile kui võistkondi kokku juba 550 osalejat 28 riigist. 70,3 miili pikkusel ehk poolpikal triatlonil tuleb läbida 1,9 kilomeetrit ujudes, 90 kilomeetrit rattaga ning 21,1 kilomeetrit joostes.

Eelmise aasta hea eeskuju persoonid Tanel Padar ja Kalev Kruus on lubanud stardis olla ka sellel aastal. Triatlonitreeninguid on alustanud Raivo E. Tamm ja Märt Avandi.