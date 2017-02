Teedel esineb härmatist

Ilmaprognooside kohaselt teeolud lähitundidel oluliselt ei muutu.

Valga maakonnas Oona–Puka–Kõrepi maanteel Puka alevikus (km 5,11-5,97) alustatakse vee ja kanalisatsioonitrasside ehitustöödega. Töötsoonis on üks sõidusuund suletud, liiklus on reguleeritud ajutiste liiklusmärkidega ning on kehtestatud kiiruspiirang.