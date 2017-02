MK-etappi vürtsitab ka lumevolle

«Lumevõrkpall kogub maailmas aina enam populaarsust ja Otepää MK-etapil on suurepärane võimalus seda spordiala Eesti publikule lähemalt tutvustada. Rahvusvahelist karikasarja on lumevõrkpallis peetud juba paar aastat ning selle mängijad on avaldanud soovi, et see ala jõuaks ka olümpiamängudele,» rääkis lumevõrkpallivõistluse peakorraldaja Urmas Piik.

Sel hooajal kuulub Euroopa Võrkpalli Konföderatsiooni (CEV) hallatavasse karikasarja seitse etappi, esimesed Euroopa meistrivõistlused lumevõrkpallis on 2019. aastal.

Otepääl on kavas kaks lumevollematši. Eesti-Läti maavõistluses lähevad Rain Raud ja Karl Jaani vastamisi rannavõrkpalli maailma edetabelis 39. kohal oleva Läti paari Rihards Finstersi ja Edgars Točsiga. Raud ja Jaani on tulnud 2014. ja 2015. aastal Eesti rannavõrkpalli meistriteks, lisaks on Jaanil ette näidata kuldmedal 2010. aastast, mil tema paariliseks oli Rivo Vesik, ja mullusest aastast, kui ta mängis Kristo Kolloga.

«Lumevolle puhul on tegemist väga vinge alaga. Ilmselt rannavõrkpallis on vastased meist tugevamad, aga anname endast parima, et neile kõva lahing anda,» lausus Jaani.

Pärast maavõistlust Lätiga on järg show-mängu käes, kus teiste seas astuvad üles Calgary olümpiamängude kahevõistluse pronksmedalist Allar Levandi, tema kauaaegne koondisekaaslane Ago Markvardt, spordikommentaator Kalev Kruus, Eesti Võrkpalli Liidu turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Vara ning endine raadio- ja teleajakirjanik ja praegune Kaitseväe teavituskeskuse produtsent-toimetaja Kerli Dello.

«Mängu ajaks kinnitatame võistkonna kaptenitele ka mikrofonid, et anda pealtvaatajatele lustakas ülevaade, kuidas lumevollet mängida on. Kindlasti tahame ürituse käigus kaasata ka publikut,» rääkis Piik.

MK-etapi peakorraldaja Jaak Mae tunneb rõõmu, et Eesti talispordi suurima võistluse programmist leiab sel aastal ka võrkpalli.

«Mõtte sain rahvusvaheliselt seminarilt, kus ürituste korraldajad tutvustasid ideid, mida nad on programmidesse kaasanud. Rääkisin sellest Eesti Võrkpalli Liidu presidendile ja ta tuli kohe hea meelega kaasa,» lausus Mae. «Võrkpallil on tubli fännibaas ja usun, et näeme neid Otepääl nii lumevõrkpalluritele kui murdmaasuusatajatele kaasa elamas.»

Lumevolle on reeglitelt sarnane rannavõrkpallile, ent mõningad erinevused siiski on. Nimelt mängitakse geimid 11 punktini ja mängijad peavad kandma jalanõusid, milleks tavaliselt valitakse jalgpallijalatsid. Samuti on matšidel vaid üks kohtunik.

Eestis on lumevollet mängitud varemgi, kui 1999. aastal Pirita rannas toimunud turniiril võidutsesid Argo Arak/Margus Niinemägi ja Ela Lillemaa/Tiina Talv.