Rohkem kui 20 000 last üle Eesti kogus küünlaümbriseid

Keskkonnakampaania korraldaja MTÜ Tuleviku Heaks juhatuse liikme Mari-Liis Kallismaa andmetel on tänavusele “Küünlaümbriste jahile” ja „Patareijahile“ registreerunud kokku rohkem kui 20 000 keskkonnateadlikku noort inimest, mis on sama palju kui varasemal kolmel aastal kokku. “Osalejaid on 256 koolist ja 196 lasteaiast üle Eesti,” lausus Kallismaa. “Kõige enam on alumiiniumist küünlaümbriste ning kasutatud patareide kogujaid registreerunud Tallinnast ja Harjumaalt, Tartumaalt ning Lääne-Virumaalt, mis on sarnane eelmistele hooaegadele.”

Kampaanias osalejatel on kuni järgmise kolmapäeva, 15. veebruarini aega viia kokkukogutud teeküünlaümbrised lähimasse Kuusakoski esindusse. Kogutud vanu patareisid kuhugi viia ei tule, kuna neile tuleb MTÜ Elektroonikaromu veebruarikuu jooksul ise koolidesse ja lasteaedadesse järele.

Parimad tühjade küünlaümbriste ja kasutatud patareide kogujad selguvad enne 17. märtsil peetavat kampaania auhinnasündmust. Võistlus toimub kolmes kategoorias: lasteaialapsed, 1.-6. klassid ning 7.-12. klassid, kusjuures eraldi arvestatakse väikeste (1-15 last) ja suurte (16 ja enam last) koosseisude tulemusi. Igas vanusekategoorias on ka loovtööde võistlus. Kui lasteaialapsed meisterdasid nukke, siis 1.-6. klassid esitasid tulevikunägemuse keskkonnasõbralikust Eestist ning 7.-12. klassid tegid filmitreilereid. Kuni veebruari lõpuni saab igaüks anda oma hääle lemmikloovtööle Küünlajahi Facebooki lehel (facebook.com/kuunlajaht), aidates välja selgitada rahva lemmikut.

Keskkonnakampaania “Küünlaümbriste jaht” toimus sel aastal neljandat hooaega järjest. Seekord kogusid lapsed lisaks teeküünlaümbristele esmakordselt ka kasutatud patareisid. “Küünlaümbriste jahti” ja „Patareijahti“ aitavad korraldada Krediidipank, Kuusakoski, Diil, Keskkonnaministeerium, Päästeamet, MTÜ Elektroonikaromu, Go Bus, Forum Cinemas, Kalev Spa Hotell & Veekeskus, Sihtasutus NUKU, Tallinna Teletorn, Eesti Vabaõhumuuseum, Unilever, Vene Teater, Lontova Seikluspark, Taarapõllu Talu, Tallink ja Kommi Asemel.

Lisainfot keskkonnakampaania kohta saab veebilehelt www.kuunlajaht.com ja Facebooki lehelt facebook.com/kuunlajaht