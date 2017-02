Kalev valmistab 47 tonni sõbrapäevamaiustusi

Osa sõbrapäevatoodetest läheb ekspordiks, kuid enamik müüakse siiski koduturul. Valentinipäeva erikollektsioon sisaldab ühtekokku 14 šokolaadi ja kommikarpi.

Viimastel aastatel on populaarsed olnud väikesed 20-grammised sõbrasõnumiga maiused, mis moodustavad Kalevi sõbrapäevatoodangust olulise osa ka tänavu. Sel korral on viie erineva humoorika sõnumiga üllatamas uus noortepärase välimusega šokolaad Nurr.

“Nurr pole just suupeale kukkunud ning ka sõbrapäevaks jagab ta lahkelt oma vahvaid mõtteid, nagu näiteks “Sul on minuga vedanud” või “Õnneks olen sul mina”. Pisike šokolaad on sobilik kingitus kõigile väikestele ja suurtele magusasõpradele,” rääkis AS-i Kalev turundusjuht Anne Tääkre.

Täiesti uus maius Kalevi sõbrapäevavalikus on piimašokolaad kookose ja vaarikaga, kus šokolaadi sisse on puistatud kookoshelbeid ja naturaalseid kuivatatud vaarikatükke. Kaunis punases lilledega pakendis maiustus sobib hästi kingiks kõige kallimatele.

Lisaks leiab Kalevi sõbrapäeva kollektsioonist mitmeid teisi juba tuttavaid maiustusi nii heale sõbrale, toredale kolleegile, armsale pereliikmele kui ka kõige kallimale.

“Tulles vastu magusasõprade soovile on selle aasta sõbrapäevatoodete seas näiteks eelmisel aastal populaarseks osutunud 70% tume šokolaad maasika ja tšilliga – rahva seas tuntud kui afrodisiakumite ehk kire ergutajatega. Olulisi sõpru silmas pidades leiab erikollektsioonist aga šokolaadimedali, mis kannab valentinipäeva puhul kirja „Kulda väärt sõbrale!“, märkis Tääkre.

Sõbrasõnumit kannavad sel korral ka klassikaline 100-grammine piimašokolaad kartongümbrises ja paljude poolt armastatud šokolaadinööbid. Samuti leiab erikollektsioonist tavapärasest suurema, 300-grammise tumeda šokolaadi kirssidega. Kommikarpidest on valikus jäätisemaitselise koorelikööritäidisega šokolaadikompvekid ja kohvitrühvlid.

Aasta jooksul valmistab AS Kalev kokku kolm eritoodete kollektsiooni: jõuludeks, sõbrapäevaks ja kevadpühadeks. Sõbrapäevatooted on Eesti poelettidel alates veebruarist.

AS Kalev on Eesti suurim ja vanim magusatootja, mille põhitegevuseks on šokolaadi- ja suhkrukondiitritoodete tootmine ja müük. Lisaks tavasortimendile valmistab Kalev tooteid ka eritellimuste alusel. Enamik, s.o. ligi 90% Kalevi toodangust müüakse Eestis. Peamisteks välisturgudeks on Balti riigid ja Skandinaaviamaad.