Tallinnas peetakse õpilasfirmade laata

Seniseid osalusrekordeid purustav müügiüritus kannab Euroopa õpilasfirmade laada Junior Achievement (JA) Marketplace 2017 Tallinn aunimetust. Rekordlaadal osaleb 230 õpilasfirmat, kellest 30 on kohale saabunud välisriikidest. Korraldajate sõnul ei saa tänavu enam rääkida pelgalt laadaliste arvu kasvust, vaid pigem järsust positiivsest pöördest ettevõtlusõppe populaarsuses. Registreerumisakna sulgudes kuu aega tagasi selgus nimelt, et laadaliste arv kasvas võrreldes eelmise aastaga 40 firma võrra ehk enam kui 230 õpilasfirmani.

Õpilasfirmade laat toimub sel aastal korraga nii Kristiine kui ka Rocca al Mare keskustes. Laat avatakse mõlemas keskuses täna kell 12 ja külastajatel on võimalik õpilaste pakutavaga tutvuda kuni kella 17-ni, mil algab autasustamine. Päeva jooksul selgitab Eesti oma ala tippspetsialistidest koosnev žürii välja kahe laada parima toote ja teenuse. Hinnatakse õpilasfirmade müügitehnikat ning boksikujundusi, tunnustatakse laada suurima käibe teinud õpilasfirmat ning mõistagi ka rahva lemmikut. Lisaks on laada toetajad välja pannud ka hulgaliselt eriauhindu.

Junior Achievement Europe on Eesti laada nimetatud ametlikuks Euroopa õpilasfirmade laadaks ehk Junior Achievement Marketplace'iks 2017. Laadal on kohal õpilasfirmad Belgiast, Moldovast, Rootsist, Soomest ja Lätist. Neist viimased kolm osalevad laadale lisaks ka Kesk-Läänemeremaade ühisõpilasfirmade programmi raames, mille inglisekeelne nimetus on Central Baltic Enterprise without Borders. Tegemist on õpilasfirmadega, mille juhtkonda kuulub mitme eri riigi noori. Lisaks on laadal suur hulk Ida-Virumaa JA Eesti ning USA saatkonna koostöös loodud inglisekeelses ettevõtlusõppe programmis osalevaid noori.

Laada avamisel esineb Rocca al Mare keskuses kõnega USA suursaadik James D. Melville ning riigikogu aseesimees ning Junior Achievement Eesti õpilasfirmaprogrammi vilistlane Taavi Rõivas. Endine peaminister liitub pärast avamist ka laada žüriitööga. Kristiine keskuses võtavad sõna haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Tallinna ettevõtlusameti ettevõtluse arendamise osakonna juhataja Jaanus Mutli. Mõlemas keskuses juhivad laata Junior Achievement Eesti õpilasfirmaprogrammi säravaimad vilistlased.

"Veerand sajandit tagasi pani Junior Achievement aluse majandus- ja ettevõtlusharidusele Eestis," sõnas Junior Achievement Eesti direktor Epp Vodja. "See oli keeruline ja omamoodi huvitav aeg. Majandusharidusest ei tahtnud veel eriti keegi rääkida ja sõna ettevõtlusharidus ei olnud siis vist veel isegi eesti keeles olemas. Majandus- ja ettevõtlusõpe on popp ja muutub järjest popimaks. Kui me 2014. aastal kahte kaubanduskeskusse laadaga laienesime, ei oleks me osanud uneski näha, et juba nelja aasta pärast jääb sellest lisaruumist samuti väheks. On positiivne, et 2017. aastal ei ole ettevõtlusharidusest rääkimine enam tabu, vaid ühiskond on mõistmas selle valdkonna tähtsust ja tõelist väärtust."

Sihtasutus Junior Achievement Eesti on 25 aastat olnud suurim ettevõtlushariduse pakkuja Eesti koolides. Ettevõtte programmide alusel omandab ettevõtlusharidust aastast rohkem kui 12 000 õpilast 184 Eesti koolis algklassidest gümnaasiumini. Õpilasfirmasid tegutseb käesoleval õppeaastal 95 koolis üle 300. Laada suurtoetajad on SEB pank, Interreg Central Baltic, Hasartmängumaksu nõukogu, USA saatkond ja Tallinna ettevõtlusamet.

Laat jääb avatuks laupäeval õhtul kella 17-ni.

BNS